On sait enfin à quoi va ressembler le futur Star Wars Outlaws d’Ubisoft et Massive

Teasé lors du Xbox Games Showcase, Ubisoft et Massive ont enfin montré lors du Ubisoft Forward ce qu’est réellement ce futur Star Wars Outlaws. Et cela semble particulièrement prometteur.

L’univers créé par George Lucas n’en finit pas de s’étendre avec de nouvelles histoires et de nouveaux personnages créés par de nouveaux intervenants. Cette fois-ci, Lucasfilm Games ont signé un partenariat avec Ubisoft et son équipe Massive Entertainment pour un titre inédit nommé Star Wars Outlaws.

Il s’agit tout simplement du tout premier jeu Star Wars en monde ouvert. Vous y incarnera une certain Kay Vess (incarné par Humberly González) accompagnée de son fidèle compagnon Nix. L’objectif est de réussir le plus grand braquage que la Bordure Extérieure ait jamais connu. Pour cela, le duo va devoir partir à la recherche de ressources, combattre bien des ennemis, voler et faire face à bien des syndicats du crime et deviendront par la même occasion des hors-la-loi parmi les plus recherchés de la galaxie.

L’intrigue de ce titre se déroule pendant les épisodes V (Empire contre attaque) et VI (Le retour du Jedi) alors que l’Empire tente encore et encore d’annihiler l’Alliance Rebelle. Kay et Nix devront ainsi traverser la galaxie et explorer divers lieux certains emblématiques de la saga, d’autres inédits. Au sol, vous aurez souvent à vous infiltrer pour atteindre divers objectifs ou alors vous lancer dans des fusillades au blaster. Il sera possible d’utiliser des véhicules pour se déplacer dans des environnements imposants.

Les fans de combat spatial seront ravis de savoir que Massive en a prévu. Kay pourra ainsi piloter son vaisseau, le Trailblazer, et affronter bien des ennemis dans l’espace.

La vidéo de gameplay ci-dessous donne une bonne idée de ce qui nous attend l’année prochaine. La réalisation est déjà impressionnante. Mêlant donc monde ouvert avec un jeu d’action/aventure/infiltration solo narratif, Star Wars Outlaws semble particulièrement ambitieux. Espérons que le jeu final tiendra toutes les promesses. Etant donné qu’il est développé par l’équipe a qui on doit les deux The Division et le futur Avatar Frontiers of Pandora, tous en monde ouvert, on peut espérer du bon.

Star Wars Outlaws est prévu pour 2024 sur PS5, XSX/S et PC.