PlayStation Plus Extra/Premium – Les nouveaux arrivants de juin 2023

Comme tous les mois, Sony enrichit son catalogue pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium avec de nouveaux jeux. Ce sera encore le cas pour ce mois de juin 2023.

A partir du 20 juin prochain, vous allez voir débarquer les jeux suivants si vous êtes abonnés PlayStation Plus Extra ou Premium :

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

A cette liste s’ajouter un mode trial pour WWE 2K23 le même jour.

Si les services sont déjà bien rodés, Sony prépare une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être en rapport avec l’arrivée de leur console portable à savoir le streaming de jeux PS5. Jusqu’à présent les abonnés PlayStation Plus Premium pouvait streamer des jeux PS3 et PS4 via le cloud. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez – si votre connexion internet tient – jouer également en streaming à des jeux PS5 sur votre PS5sans devoir les télécharger.

A noter que du 20 au 30 juin, Sony a prévu diverses célébrations pour fêter le premier anniversaire de la refonte de ses abonnements PlayStation Plus. Ainsi, il sera possible de récupérer divers avatars pour votre console. Un code sera envoyé à tous les abonnés PlayStation Plus.

Pour les non-abonnés, un week-end multijoueur en ligne est prévu les 24 et 25 juin histoire de titiller votre intérêt sur le jeu en ligne.

Sony a également prévu un concours accessible à tous pour tenter de remporter une PS5 et un PS VR2. Il suffit de visiter la page PlayStation Plus à partir du 20 juin à 19h01 heure française et répondre à 5 questions.