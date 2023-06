Découvrez les premiers chapitres du mode histoire de F1 23

Après un F1 22 un peu léger, Codemasters revient avec un F1 23 bien plus intéressant et regorgeant de contenus. Je vous propose de découvrir notre vidéo.

Alors que F1 21 avait proposé un mode histoire nommé Point de Rupture, F1 22 avait fait l’impasse. Ce mode revient donc dans F1 23 et reprend les principaux protagonistes avec une intrigue qui lui fait suite. On retrouve ainsi le héros du premier épisode nommé Aiden qui se retrouve dans la même écurie que son adversaire de toujours. Autant dire que l’animosité reste de mise.

Ce mode histoire est évidemment l’occasion de proposer un mélange de narratif avec des séquences de pilotage plus ou moins longues avec des objectifs à atteindre. J’avais bien aimé le principe sur F1 21, et donc j’ai pris un plaisir à continuer à suivre les péripéties de nos personnages à bord de bolides de la saison 2023 avec, évidemment, en plus l’écurie fictive ajoutée pour la circonstance.

La vidéo a été capturé sur la version PS5 en mode performance. J’ai toutefois également joué en mode qualité et la fréquence d’images reste à mon sens excellente pour ne pas trop gêner le pilotage. Le gameplay a un peu changé par rapport à F1 22. On sent des F1 plus accrochés à la piste mais pas forcément plus maniables. Il m’a fallu un peu de temps pour m’habituer sans parler de la présence de circuits que je ne connaissais pas 😉 Depuis cette vidéo, j’ai largement avancé dans le scénario et je pense que cela devrait plaire aux fans avec l’arrivée d’une pilote pour pimenter l’histoire.

F1 23 est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.