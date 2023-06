Détective Pikachu prépare son retour avec un nouveau titre sur Switch

Les fans de Pikachu vont pouvoir retrouver leur héros préféré à l’automne prochain dans un nouveau jeu d’aventure où il reprend son rôle de détective.

Après un titre sur 3DS et un film, le détective Pikachu va donc revenir sur l’écran d’une console, en l’occurence celui de la Switch. Une fois encore, ce Pikachu un brin bourru, à la verbe facile et fanatique de café va s’allier avec son partenaire Tim Goodman pour résoudre divers incidents mystérieux à Ryme City. Le jeu se déroule évidemment dans le monde des Pokémon et Pikachu pourra compter sur l’aide des Pokémon pour lui permettre d’avancer dans ses enquêtes.

Nintendo et The Pokémon Company ont présenté une toute première vidéo et une grande galerie d’images que vous pouvez voir ci-dessous.

Le Retour de Détective Pikachu est prévu sur Switch pour le 6 octobre 2023.