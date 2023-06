Square Enix annonce le remake du second Star Ocean

Le catalogue de Square Enix a de quoi faire rêver bien des éditeurs et développeurs. C’est une source inépuisable de titres à faire (re)découvrir. Cette fois-ci, l’éditeur nippon s’attaque à un ancien volet de la saga Star Ocean.

Square Enix annonce la sortie à la fin de l’année de Star Ocean The Second Story R sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC. Il s’agit d’un remake du second épisode de la série avec une réalisation en 2.5D. Ceux qui connaissent les récents Octopath Traveler du même éditeur peuvent déjà imaginer à quoi va ressembler ce remake.

N’allez donc pas vous imaginer un remake du niveau de production d’un Final Fantasy VII Remake. Il s’agit d’un jeu toujours avec un look old school et pixel-art mêlant environnements en 3D avec des personnages en 2D pixel-art. La signature visuelle est vraiment plaisante et le résultat pour ce Star Ocean The Second Story R semble tout aussi réussi à en juger par la vidéo et les premières images partagées par Square Enix (cf. ci-dessous).

Si le jeu reprend grosso modo ce qui était déjà présent dans la version originelle, Square Enix en a profité pour moderniser son gameplay avec des combats plus intenses en temps réel et de nouvelles mécaniques comme une gamme de compétences. Trois nouveaux modes de difficulté ont été ajoutés également. Les textes et les voix en anglais et en japonais seront disponibles avec les voix du cast original. Via une mise à jour à télécharger au lancement, on pourra avoir des sous-titrages en français mais aussi en italien, allemand et espagnol.

Si vous êtes certains de l’acquérir, sachez que les précommandes sont déjà ouvertes. Les précommandes donneront droit aux bonus suivants :

Épée longue de la Fédération pangalactique

Poings forestiers

Anneau de l’aube

Ensemble d’objets de soin (Fruits rouges x20 + Potion de résurrection x20)

En plus de l’édition standard comprenant que le jeu, Square Enix a prévu une édition collector comprenant :

Le jeu

Bande originale Édition Collector de STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Artbook de STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Collection de mini-plaques en acrylique de STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Star Ocean The Second Story R est prévu pour le 2 novembre 2023 sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC.