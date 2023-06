Warner Bros montre une première vidéo de gameplay de Mortal Kombat 1

Les fanatiques de la baston gore peuvent se réjouir puisque la saga Mortal Kombat va revenir avec un nouvel opus, sorte de reboot puisque nommé Mortal Kombat 1. Et compte tenu de la nouvelle vidéo, ça ne fait pas dans la dentelle.

NetherRealm Studios et Warner Bros Games profitent de la toute première vidéo de gameplay (cf. ci-dessous) pour que les fans puissent avoir un premier aperçu des divers protagonistes en action avec quelques indices narratifs disséminées ça et là. A vous ainsi de découvrir ce que sont devenus les différents kombattants dans une nouvelle ère créé par Liu Kang. On peut ainsi voir Mileena, soeur jumelle de Kitana mais aussi Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Johnny Cage et bien d’autres encore.

Pour rappel Mortal Kombat 1 est prévu sur PS5, XSX/S, Switch et PC pour le 19 septembre 2023.