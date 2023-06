Razer sort de nouveaux écouteurs gaming sans fil

BLOC INFO Date de sortie 30 mai 2023 Constructeur Razer Type Ecouteurs sans fil ACHETEZ SUR AMAZON RAZER

Si beaucoup jouent avec un casque audio circul-aural, il faut bien avouer que lors de longues sessions de jeu, ces casques peuvent peser. Certains comme Razer proposent donc des écouteurs sans fil comme ces Razer Hammerhead Pro HyperSpeed.

Razer a sorti donc un nouveau modèles d’écouteurs sans fil compatible aussi bien sur PC mais aussi pour les PlayStation, les smartphones et les consoles portables comme la Switch ou le Steam Deck. Certifié THX, les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed livrent un son de qualité avec un minimum de distorsion et une bonne isolation phonique. Pour une immersion encore plus importante, les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed bénéficient de plus d’un système de réduction de bruit active ajustable via une application pour plus ou moins entendre votre environnement.

Côté connectivité, les écouteurs Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont Bluetooth 5.3. Vous pouvez donc les jumeler à tout appareil compatible à cette norme. Toutefois, ils sont livrés avec le Razer HyperSpeed Wireless Dongle. Ce dongle à brancher sur un port USB de votre appareil permet une connectivité 2,4 GHz avec une latence réduite à seulement 40 ms.

Les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed font partie de l’écosystème Razer Chroma RGB. Vous pourrez avoir un éclairage personnalisable avec un grand nombre d’effets lumineux.

Fourni avec son étui de recharge rapide sans fil compatible Qi, les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed disposeront d’une autonomie pouvant atteindre 6,5 heures avec un surplus de 24 heures grâce à l’étui de charge..

Ce petit bijou n’est toutefois pas pour toutes les bourses puisqu’il vous faudra débourser quelques 230€ environ.

Les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont disponibles dès à présent.