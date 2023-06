La série Batman Arkham va arriver sur Switch

Si vous êtes un fan de l’homme chauve-souris, vous connaissez certainement la saga des Batman Arkham développée par Rocksteady Studios. Warner Bros Games a décidé de les adapter à la Switch pour toucher un nouveau public.

Si certains d’entre vous connaissent déjà et ont probablement terminé Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, c’est sans doute pas le cas pour nombre de possesseurs de la Nintendo Switch.

Warner Bros Games annoncé donc la sortie à l’automne 2023 de Batman Arkham Trilogy sur Switch. Cette compilation comprendra les trois titres précités. Les adaptations ont été confié à l’équipe de Turn Me Up Games et comprendra outre les trois jeux, tous les DLC sortis pour ces titres. Il y aura donc de quoi faire pour suivre les péripéties du chevalier noir à la maison ou en toute mobilité.

Batman Arkham Trilogy sortira à l’automne 2023 sur Nintendo Switch. En attendant, voici une toute première bande-annonce.