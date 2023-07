Corsair lance deux nouveaux accessoires pour les gamers PC

Corsair a une large offre en accessoires pour les joueurs sur PC. Pour aujourd’hui, le constructeur annonce un nouveau clavier mécanique et une nouvelle souris sans fil destinés aux gamers.

Si vous étiez à la recherche d’un nouveau clavier et/ou souris gaming, Corsair a de quoi titiller votre intérêt avec son nouveau clavier mécanique optique K65 Pro Mini et sa souris Nightsabre Wireless.

La souris Nightsabre Wireless est comme son nom l’indique une souris sans fil qui se veut polyvalente quel que soit le genre de jeu que vous pratiquez. Cette souris dispose de 11 boutons qu’on peut évidemment programmer à sa guise en fonction des jeux. Jusqu’à 5 profils peuvent ainsi être créés pour vous permettre de basculer de l’un à l’autre aisément. Sa connexion sans fil Slipstream Wireless de la marque est annoncée avec une latence inférieure à 1 ms mais vous pouvez aussi vous en servir avec son mode Bluetooth. Le capteur optique Corsair Marksman est annoncé avec 26000 DPI pour une sensibilité et une précision diaboliques. Et pour des clics ultra-réactifs, la Nightsabre Wireless dispose de boutons principaux gauche et droite Corsair Quickstrike véritables switchs optiques.

De son côté, le clavier gaming K65 Pro Mini filaire devrait intéresser celles et ceux qui ont un bureau un peu petit ou veulent un encombrement minimaliste. Comme son nom l’indique, son format 65% vous fera gagner de l’espace sur le bureau notamment pour vos mouvements de souris. Evidemment, cela implique l’absence d’un certain nombre de touches notamment le pavé numérique absent – guère utilisé par nombre d’entre vous je suis sûr. Les switchs optiques Corsair OPX des touches du K65 Pro Mini offriront un bonne sensation de frappe avec un actionnement réduit à 1 mm. La technologie d’hypertraitement AXON enregistrera les entrées jusqu’à 8 fois plus vite que les claviers gaming standard afin de ne pas rater votre moindre commande.

Pour ces deux accessoires, Corsair les a évidemment rendu compatibles avec le logiciel Corsair iCUE pour la gestion de l’éclairage RGB personnalisable.

Le clavier Corsair K65 Pro Mini et la souris Corsair Nightsabre Wireless sont disponibles sur le site de Corsair et chez certains distributeurs dès à présent pour un prix respectivement de 150€ et 170€ environ. Il va vous falloir faire des économies pour vous offrir ces modèles haut de gamme.

GALERIE CORSAIR K65 PRO MINI

GALERIE CORSAIR NIGHTSABRE WIRELESS RGB