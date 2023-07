Toujours plus d’action avec Irem Collection Vol.2

Les anciens d’entre vous se souviennent certainement de vieilles bornes d’arcade développées par les japonais d’Irem. Vu leur histoire, il y a de quoi sortir diverses compilations. Le second volume se dévoile donc.

ININ Games et Strictly Limited Games annoncent leur partenariat avec Irem et Tozai Games pour une nouvelle compilation à sortir en version physique et limitée, Irem Collection Vol.2

Cette compilation va tout simplement regrouper quelques grands classiques du jeu d’action créés par Irem à savoir :

Gunforce (SNES, M-92 Arcade)

Gunforce II (M-92 Arcade)

Air Duel (M-72 Arcade)

Les deux premiers titres font partie du genre Run & Gun – que je définirais comme des action/plateforme – un peu comme les Contra, Green Beret et bien d’autres dans le genre. Gunforce comprendra les versions SNES et Arcade. Air Duel est un shoot’em up à scrolling vertical.

Bref, si vous aimez les bons vieux jeux d’arcade voilà donc une compilation qui pourrait vous intéresser.

Si les éditions numériques sur PS5, XSX, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch sont déjà confirmées pour le 20 février 2024, les éditions physiques n’ont pas de date de sortie précise, tout juste un vague premier trimestre 2024.

L’édition limitée physique proposera outre le jeu, un manuel en couleur. Il ne sera tiré qu’à 4000 exemplaires sur Switch, 1500 sur PS4 et 1500 sur PS5

L’édition Collector est plus intéressante aussi plus chère (env. 90€) et comprendra :

Le jeu

La boîte de l’édition Collector

Le manuel en couleur

La bande originale sur 3 CDs

Une boîte en carton format SNES à monter soi-même

Un compendium

Des posters double face

Des prospectus arcade

Un sticker

Un jeton arcade Irem Collection Volume 2

L’édition Collector physique ne sera tiré qu’à 2000 exemplaires sur Switch, 999 sur PS4 et 999 sur PS5.

Autant vous dire que si cela vous intéresse, vous devriez aller précommander dès à présent la version qui vous intéresse sur le site officiel.