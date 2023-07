Nouvelle vidéo et nouvelles images pour Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte

Microids et OSome Studio peaufinent la nouvelle aventure de nos joyeux lutins bleus. Cette fois-ci, ils vont devoir affronter un certain Stolas avec l’aide de… Gargamel.

Nous vous avions déjà évoqué ce nouvel opus en préparation chez OSome Studio pour le compte de Microids il y a quelques semaines. Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte se rappelle à votre bon souvenir avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images que vous pouvez admirer ci-dessous.

Pour rappel, Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 2 novembre prochain. Il va vous permettre d’incarner 4 schtroumpfs (bricoleur, à lunettes, bêta et tempête) dans une nouvelle aventure où ils vont devoir tenter de sauver le Pays Maudit d’un certain Stolas que le schtroumpf bricoleur a libéré par accident. A vous d’aider la troupe en utilisant leurs compétences à travers divers environnements dont 3 nouvelles régions inédites. Comme le premier volet, il s’agira d’un mélange entre action, aventure et plateforme accessible à un grand nombre de joueurs.

Pour les collectionneurs, Microids annonce une édition comprenant :

Un skin spécial pour leur équipe

2 lithographies

Une planche de stickers

Un poster

La bande-son en format numérique

