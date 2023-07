Une édition limitée de la PS5 aux couleurs de Spider-Man 2

Que vous possédiez ou non déjà une PS5, vous allez pouvoir arborer fièrement votre fidélité à Spider-Man avec une console et un pad aux couleurs du futur Marvel’s Spider-Man 2.

Le Comic-Con de San Diego a été l’occasion pour Sony d’en montrer un peu plus sur son futur Marvel’s Spider-Man 2 en cours de développement chez Insomniac Games. Nous vous avions relayé la vidéo dans une précédente news.

Parallèlement, Sony a décidé de sortir une édition limitée de sa PlayStation 5. Celle-ci comprend la console PS5 avec lecteur avec des façades présentant le symbiote de Venom envahissant la grande majorité de la surface ne laissant qu’une partie occupée par le logo de Spider-Man. Cela est évidemment en relation avec les évènements de Marvel’s Spider-Man 2. Il en va de même pour le DualSense personnalisé également. Cette édition limitée est évidemment fournie avec le jeu Marvel’s Spider-Man 2 en édition standard sous la forme d’un code pour le télécharger à partir du 20 octobre – dommage que cela ne soit pas une version physique.

Sony n’en oublie pas celles et ceux qui possèdent déjà la console puisqu’il sera possible d’acheter les façades pour la version lecteur ou la version digitale de la PS5. Il suffira de retirer les façades de base et placer celles-là pour arborer le look. De même, Sony proposera en vente le DualSense aux couleurs de Marvel’s Spider-Man 2.

Les précommandes pour tous ces produits commenceront le 28 juillet prochain sur le site officiel de PlayStation ainsi que chez certains revendeurs.

La PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Edition Limitée, le DualSense Wireless Controller Marvel’s Spider-Man 2 Edition Limitée et les façades seront disponibles à partir du 1er septembre 2023.

Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible à partir du 20 octobre 2023.