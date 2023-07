Roccat dévoile son nouveau clavier gaming Vulcan II

Les allemands de Roccat continue à proposer du matériel toujours plus performant pour les gamers sur PC exigeants. Cette fois-ci, les joueurs pourront lorgner sur leur nouveau clavier gaming mécanique Vulcan II.

L’accessoiriste allemand, comme bien d’autres, ne cesse de renforcer sa gamme de produits pour les gamers sur PC. Cette fois-ci, Roccat dévoile son nouveau clavier mécanique Vulcan II, successeur de la série Vulcan 120.

Pour les gamers aimant les claviers complets, le Vulcan II possède un pavé numérique et bénéficie d’interrupteurs mécaniques Titan II pré-lubrifiés en usine garantis pour 80 millions de frappes. Le Vulcan II est proposé non seulement en deux coloris (noir cendré et blanc arctique) mais aussi avec des interrupteurs Titan II Red/Linear idéal pour le jeu compétitif ou Brown/Tactile pour un minimum de retour physique de vos frappes.

Pour être certain que vos commandes soient prises en compte, le Vulcan II est doté de fonctionnalités comme la duplication des touches avec l’Easy-Shift[+] de Roccat et le NKRO (N-key rollover) et une technologie d’anti-ghosting. Vous ne pourrez donc plus pester sur votre clavier ratant une de vos commandes.

Le boîtier transparent avec une plaque supérieure en aluminium permet d’admirer les éclairages RGB compatible AIMO pour se synchroniser avec d’autres accessoires de la marque via le logiciel Swarm. Les 4 Mo intégrés au clavier permet de sauvegarder jusqu’à 4 profils d’éclairage personnalisé, de réattribution des touches, etc. Pour votre confort, il est fourni avec un repose-poignet amovible.

Le Roccat Vulcan II est disponible dès à présent pour 160€ environ.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez l’acheter sur Amazon via nos liens affiliés à gauche de cet article pour soutenir le site.