Nexon annonce une bêta ouverte pour son shooter PvE The First Descendant

Nexon Korea et Nexon Games préparent pour la rentrée la possibilité aux joueurs sur PlayStation, Xbox et PC de découvrir leur shooter free to play The First Descendant.

Je suis un grand fan des shooters PvE (plus que PvP). Alors lorsque j’ai découvert ce projet coréen prévu sur les PlayStation, les Xbox et les PC, je l’ai rapidement marqué sur ma liste de titres à surveiller.

Nexon Korea et Nexon Games annoncent donc que quiconque possédant une PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pourront goûter à The First Descendant du 19 au 25 septembre prochain dans une bêta ouverte gratuite. Il suffit d’aller sur la page officielle et s’y’ inscrire.

Cette bêta ouverte permettra de découvrir les diverses classes dans un jeu d’action prometteur à en juger par ce qui a été montré (cf. vidéo ci-dessous). Voici une liste des principales améliorations et ajustements qu’ont prévu les développeurs pour cette bêta ouverte :

Améliorations des performances Amélioration du taux de rafraîchissement Prise en charge du HDR et de NVIDIA® DLSS 3 Utilisation de la dernière version d’Unreal Engine 5.2 Nouveaux modes Performance et Qualité pour PS5 et Xbox Series X | S

Améliorations de la qualité de vie Contrôle du grappin revu et nouveaux mouvements de parkour Nouveau système de modules (anciennement appelés runes) Amélioration des mouvements de saut Amélioration des effets sonores des armes à feu Mise à jour de l’interface et de l’expérience utilisateur

Mise à jour du scénario et du prologue Un nouveau scénario supplémentaire Une nouvelle carte mystérieuse (The Sterile Land)

Nouveau contenu relatif au gameplay 11 Descendants jouables et deux Descendants ultimes 11 nouvelles armes ultimes aux effets uniques 8 combats de Void Intercep Boss 2 nouvelles cartes de combat de Void Intercept Nouveau système de cosmétique Amélioration des missions mondiales

Nouvelles récompenses de la bêta ouverte Les récompenses sont disponibles uniquement pour ceux qui participent à la bêta ouverte Tous les participants recevront une emote en édition limitée Atteindre le niveau 20 de Descendant permet de recevoir un objet de personnalisation dorsal au lancement



Si, comme moi, vous êtes intéressés, pensez donc à ajouter un petit rappel sur votre agenda.

The First Descendant est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Pas de date de sortie finale pour le moment.