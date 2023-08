Le premier DLC d’Atomic Heart est disponible

Le shooter/RPG se déroulant dans une Union Soviétique fictive revient sur le devant de la scène avec un premier DLC.

Focus Entertainment et l’équipe de Mundfish mettent à disposition – payante évidemment – le premier DLC pour Atomic Heart. Nommé Annihilation Instinct, ce premier contenu téléchargeable va ajouter diverses nouveautés comme une nouvelle zone, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et une nouvelle capacité pour le gant polymère du héros.

L’intrigue va ainsi permettre de découvrir la vérité sur l’histoire de NORA alors que vous devez retourner au complexe Facility 3826 pour rencontrer un certain professeur Lebedev qui va vous aider à gérer une IA hors de contrôle. Côté armes, vous aurez droit à deux nouveaux arrivants sous la forme du Sécateur, une arme à distance avec 2 modes de tir et la Klusha, une arme de mêlée capable de trancher et percer les ennemis. Le héros va également gagner une capacité avec le Technostase permettant de manipuler le temps.

Atomic Heart est disponible sur PS5, XSX/S et PC. Annihilation Instinct DLC est disponible à l’achat. Ce DLC fait partie de l’Atomic Pass.