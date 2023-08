Et si vous vous mettiez au tennis sans quitter votre salon avec Tennis On-Court?

Si le tennis est considéré comme le premier sport « simulé » en jeu vidéo, il faut bien avouer que cela fait un moment qu’on n’a pas eu droit à une simulation digne de ce nom. Une petite équipe tente sa chance.

Mais pour cela, l’éditeur Perpetual a décidé de lancer une simulation de tennis en VR et plus spécifiquement sur le PS VR2 de Sony. Nommé Tennis On-Court, ce projet va proposer à la fois un mode arcade et un mode réaliste histoire que tout public pourra tenter sa chance. Le jeu permettra de jouer seul évidemment mais aussi 1 contre 1 ou 2 contre 2 en ligne. Un mode spectateur permettra même de regarder les amis et d’autres joueurs. L’équipe prévoit également des championnats en ligne.

Etant moi-même un joueur confirmé, je serais curieux de voir ce que ce Tennis On-Court pourrait offrir. Il va juste falloir que je mette bien la dragonne des PS VR2 Sense pour pas les faire valdinguer dans toute la pièce 😉

Tennis On-Court est prévu sur PS VR2 pour le 20 octobre 2023.