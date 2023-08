La manette Atom de Turtle Beach arrive bientôt pour les iPhone

Si les gamers hardcode micro comme consoles dénigrent souvent les joueurs sur mobile, ce dernier marché est pourtant colossal et peu de compagnies ne peuvent l’ignorer. Même les accessoiristes traditionnellement micro et consoles s’y mettent tous dont Turtle Beach.

Depuis quelques années donc les accessoiristes lancent des produits facilitant le gaming sur mobiles. Turtle Beach ne déroge pas à la règle avec sa manette Atom offrant de bien meilleurs contrôles que les simples contrôles tactiles habituels manquant de précision et de réactivité bien souvent.

Déjà lancé pour les smartphones Android, Turtle Beach annonce donc la future disponibilité de la version pour les iPhone 11 à 14 avec ou sans coque. Cette manette se connecte sur votre iPhone en Bluetooth et 2,4 GHz pour une réduction de la latence. Il sera donc facile à mettre en place et profiter des sticks, des boutons, de la croix directionnelle et des gâchettes pour vos jeux mobiles préférés… et compatibles avec des manettes.

Turtle Beach annonce que la version iOS de l’Atom sera proposée en version Bleu Cobalt. Vous pouvez d’ores et déjà la précommander sur le site officiel Turtlebeach.com pour 90€ et sera disponible à partir du 11 septembre prochain.

Pour les caractéristiques, voici ce qu’indique Turtle Beach :