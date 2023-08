Age of Empires IV Anniversary Edition disponible dès maintenant sur XSX/S et Xbox One/X

Après avoir fait le bonheur des joueurs sur PC, le jeu de stratégie Age of Empires IV débarque enfin sur les consoles de Microsoft.

Microsoft sort dès à présent la version XSX/S et Xbox One/X de son célèbre jeu de stratégie temps réel Age of Empires IV. Le jeu est d’ores et déjà disponible à l’achat mais aussi également accessible gratuitement à tous les abonnés Xbox Game Pass.

Après Age of Empires II Definitive Edition, c’est donc au tour d’Age of Empires IV Anniversary Edition de débarquer sur les Xbox. Avec un nouveau didacticiel, cet opus va permettre à tous les joueurs y compris les novices de se lancer. A vous de construire votre colonie, booster la collecte de ressources et constituer votre armée pour pouvoir étendre votre royaume. Il vous faudra toute votre intelligence tactique pour affronter une dizaine de civilisations historiques issues d’une période entre le haut moyen-âge et le début de la Renaissance.

Les développeurs ont fait un effort pour adapter l’interface pensée en premier pour le couple clavier/souris à une utilisation au pad. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien relier un clavier et une souris à votre Xbox pour y jouer comme sur PC.

Age of Empires IV Anniversary Edition est disponible dès à présent sur XSX/S et Xbox One/X.