Le thriller SF Fort Solis aura une édition physique à l’automne

Alors que ce jeu d’action/aventure vient de sortir sur PS5 et PC, Microids Distribution France et Meridiem Games prévoient de sortir une version physique à l’automne.

Si vous aimez les survival horror se déroulant dans l’espace à la Dead Space, vous allez être servis avec Fort Solis. Et si vous préférez avoir une version physique, il vous faudra être un peu patient. Microids Disitribution France et Meridiem Games prévoient bel et bien une version physique de Fort Solis sur PS5 avec une sortie prévue pour le 6 octobre 2023. Cette version disque comprendra un fourreau 3D spécial et une carte postale à effet métallique en plus du jeu évidemment.

Pour rappel, Fort Solis vous permet d’incarner un ingénieur nommé Jack Leary répondant à un signal de détresse venant d’une mine sur Mars nommée Fort Solis. Et comme vous pouvez vous en douter, vous vous retrouvez seul dans un environnement lugubre. A vous de tenter de comprendre le mystère entourant cette mine et survivre une longue nuit puisque vous serez bloqué à cause d’une tempête martienne.

Fort Solis est disponible en version numérique sur PS5 et PC. Il sortira sur Mac le 26 octobre 2023. La version physique PS5 sera disponible le 6 octobre 2023.