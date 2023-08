Tekken 8 sortira début 2024

Ca y est ! On a enfin une date de sortie pour le prochain volet de la saga Tekken? Malheureusement, on ne pourra pas compter sur le Père Noël pour l’avoir.

Bandai Namco a profité de la Gamescom 2023 qui se déroule à Cologne pour dévoiler une nouvelle vidéo et de nouvelles images de Tekken 8 ainsi que pour donner une date de sortie officielle.

Les fans de cette saga de jeux de baston débuté en arcade puis adapté avec brio sur la première PlayStation vont donc pouvoir découvrir ce nouvel opus à partir du 26 janvier 2024 sur PS5, XSX/S et PC uniquement. Développé avec l’Unreal Engine 5, l’équipe a en effet décidé de faire abstraction des consoles de la génération précédente pour offrir un gameplay et une réalisation de haut niveau avec un nouveau système de combat plus agressif faisant la part belle aux tactiques offensives.

Bandai Namco a également évoqué le nouveau mode, Arcade Quest. Il s’agit d’un mode solo où vous pourrez créer votre avatar et visiter diverses salles d’arcade pour vous fighter avec des adversaires. Cela vous permettra de vous perfectionner au fur et à mesure de votre progression dans cet univers un tantinet mignon tout plein. L’approche est donc un peu différente que celle du mode World Tour De Street Fighter 6 où on combat avec son avatar. Ici l’avatar n’est qu’un prétexte pour jouer sur des bornes virtuelles à Tekken 8.

Pour rappel, Tekken 8 proposera à sa sortie 32 combattants avec des mouvements et des looks modernisés pour de nombreux personnages historiques à la saga. Vous pourrez toutefois les personnaliser un peu.

7

Bandai Namco a prévu trois éditions – standard, deluxe et ultimate – pour Tekken 8. Ces éditions sont d’ores et déjà en précommande. Je vous laisse regarder leur contenu dans la galerie ci-dessous.

Tekken 8 est prévu pour le 26 janvier 2024 sur PS4, XSX/S et PC