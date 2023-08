Nouveaux écouteurs, nouveau casque gaming et nouveau protocole audio chez PlayStation

PlayStation avait sorti un casque gaming de bonne qualité avec le Pulse 3D. Avec ses nouveaux Pulse, Sony Interactive Entertainment semble vouloir passer au cran supérieur.

Si on avait déjà été teasé sur les écouteurs désormais répondant au nom de Pulse Explore, Sony dévoile également son nouveau casque gaming, le Pulse Elite.

Outre un design plutôt stylé et en osmose avec la PS5, ces deux produits présentent le même type de haut-parleurs magnétiques planaires qu’on trouve habituellement sur des produits haut de gamme pour audiophiles dont Audeze est l’un des spécialistes, compagnie récemment racheté par Sony Interactive Entertainment. Avec cette technologie le son est particulièrement clair et précis dans les aigus. Les écouteurs Pulse Explore font partie d’ailleurs des tous premiers écouteurs basés sur des haut-parleurs magnétiques planaires disponibles sur le marché.

Les deux produits possèdent également une technologie de suppression des bruits parasites optimisée par l’IA et offrent un son sans perte. Le son est transmis grâce à un nouveau protocole propriétaire Sony nommé PlayStation Link. Ces deux produits sont compatibles directement avec le nouveau portable PlayStation Portal. Vous pourrez ainsi profiter d’un son de qualité avec une faible latence en mode sans fil. Le basculement entre plusieurs hôtes PlayStation Link se fera de manière transparente.

Il est possible d’utiliser le Pulse Elite et les Pulse Explore sur autre chose que le PlayStation Portal. Vous pourrez ainsi les utiliser sur la PS5 et tout autre appareil ayant un port USB grâce au dongle fourni avec le casque ou les écouteurs.

Compatibles Bluetooth, vous pourrez également les jumeler avec divers appareils via cette norme. A noter que le Pulse Elite et les Pulse Explore permettent de se connecter simultanément à un appareil via PlayStation Link et à un autre via Bluetooth. Vous pouvez ainsi très bien jouer et discuter avec vos amis via votre smartphone jumelé.

Le casque gaming Pulse Elite possède un microphone rétractable et est fourni avec un crochet de charge pour pouvoir le charger et le ranger facilement. Ce casque sera vendu à un prix public de 150€.

Les écouteurs Pulse Explore sont fournis avec un boîtier de charge au design soigné. Ces écouteurs seront vendus à un prix public de 220€. Dans les deux cas, Sony n’a pas encore donné de date de sortie précise.