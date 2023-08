Nexon dévoile une nouvelle vidéo de son looter shooter The First Descendant

Le séduisant looter/shooter free to play de Nexon se profile à l’horizon. L’éditeur se rappelle à votre bon souvenir avec de nouvelles images et une nouvelle vidéo.

Nexon profite de la Gamescom 2023 pour préparer le terrain au lancement de son looter shooter The First Descendant. Histoire de titiller votre intérêt, l’éditeur lâche de nouvelles images et une nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

Pour rappel, The First Descendant est un action/RPG looter shooter développé avec l’Unreal Engine 5.2 où vous incarnerez un Descendant. Votre objectif sera d’affronter des envahisseurs extraterrestres nommés les Vulgus. A vous de défendre l’humanité contre cette invasion en solo ou en escouade jusqu’à 4 membres notamment pour affronter d’immenses boss.

Comme précédemment annoncé, vous pourrez tâter de ce The First Descendant lors d’une bêta ouverte prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC entre le 19 et le 25 septembre prochain. Pensez juste à vous y inscrire via le site officiel.

Admirez donc les nouvelles images et la vidéo pour un titre que je vais personnellement surveiller de près 🙂

The First Descendant est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à une date non encore déterminée en free to play.