PlayStation Portal, le nom définitif de la nouvelle console portable de Sony

Sony a enfin dévoilé le nom définitif de son Project Q, la fameuse console portable basée sur le remote play annoncé il y a quelques mois.

Et le nom final est curieux puisqu’il s’agit donc du PlayStation Portal. Sous ce nom se cache donc le fameux console portable dédié au remote play (lecture à distance). Le design est somme tout guère original puisque Sony a tout simplement placé un écran tactile LCD de 8 pouces entre les parties d’un DualSense. L’écran offre une résolution de 1080p 60Hz avec une luminosité maximale de 500 nits. Une prise audio 3,5 mm permet d’y brancher tout casque audio ou tous types d’écouteurs filaires.

Les contrôles du PlayStation Portal reprennent toutes les caractéristiques d’un DualSense standard donc aucune surprise pour les habitués. Tout juste Sony n’a pas placé de trackpad mais il est accessible tout simplement sur l’écran tactile de la machine. Les sticks analogiques sont toutefois plus petits que ceux d’un DualSense. En fait, ce sont les mêmes que ceux des manettes PlayStation VR2 Sense de la PS VR2.

Un port USB-C est situé à l’arrière et permet de recharger le PlayStation Portal. Sony n’a pas donné de durée d’autonomie précise.

A quoi sert cette console donc ? Hé bien tout simplement à pouvoir jouer à tout contenu PS5 en lecture à distance. Il suffit d’avoir votre PS5 et votre PlayStation Portal connecté sur le même réseau Wi-Fi pour pouvoir jouer en streaming. L’argumentaire de Sony est de dire que cela permettrait de continuer de jouer à votre PS5 lorsque le téléviseur de la famille est squatté par d’autres membres.

Le fonctionnement est assez simple. Sony a voulu proposer un appareil permettant de streamer tout jeu de sa PS5 de manière vraiment transparente. En effet, il suffit d’allumer le PlayStation Portal pour retrouver l’écran de votre PS5 sur l’écran du portable. Vous avez donc une diffusion en direct de votre propre PS5. Il est tout à fait possible de jouer ainsi à distance même hors de chez vous tant que votre PS5 à la maison est allumée et connectée à internet. Evidemment le hic de ce cas précis est une qualité d’affichage et de jeu totalement dépendante de la qualité de la connexion. Pour avoir fait du remote play il y a des années sur une PS Vita du Japon à ma PS4 en France, le lag était si important que c’était difficilement jouable. J’avais également tenté le remote play en connectant le client Mac PS Remote Play à l’aéroport de Taipei à ma PS4 en France. Etonnamment, cette fois-là, le lag était acceptable. Autant dire que les fluctuations dans la qualité de la connexion impacte réellement le jeu et c’est la problématique du game streaming en général.

Le débit minimum de votre connexion doit être de 5 Mbits/s ce qui semble peu. Toutefois, Sony conseille tout de même un débit de 15 Mbits/s pour une bonne expérience. Autant dire que si Wi-Fi local, ce type de débit est possible, une fois loin de votre foyer, ça sera plus aléatoire.

Attention, PlayStation Portal ne permet pas de jouer en cloud gaming à savoir de jouer à des jeux situés sur les serveurs de Sony et disponibles en cloud gaming via les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. C’est assez curieux comme décision. A voir si Sony changera son fusil d’épaule à l’avenir…

Autre absence remarquée, le Bluetooth. Le PlayStation Portal n’a pas de connectivité Bluetooth. On ne peut donc pas utiliser son casque ou ses écouteurs Bluetooth. Il faudra se contenter de la prise mini-jack intégrée ou alors se diriger vers les nouveaux écouteurs Sony Pulse Explore et le nouveau casque gaming Pulse Elite que je vous présente dans un autre article grâce à un nouveau protocole de communication audio maison nommée PlayStation Link.

Cette console sortira d’ici la fin de l’année pour la modique somme de 220€ environ ce qui n’est pas donné pour une utilité qui reste à démontrer et qui me semble très niche. On tâchera de jeter un coup d’oeil à ce joujou.