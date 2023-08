Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077 se montre de nouveau et ça claque !

Si vous êtes un fan de Cyberpunk 2077, vous savez déjà qu’une extension débarque pour les PS5, XSX/S et PC. Outre de nouvelles images et une vidéo, sachez que CD Projekt RED donne quelques détails plutôt croustillants.

Pour rappel, CD Projekt RED prépare donc le lancement très bientôt de l’extension Phantom Liberty pour leur action/RPG SF Cyberpunk 2077. Celle-ci dédié uniquement aux PS5, XSX/S et PC permettra de profiter non seulement de nouveaux contenus avec une nouvelle aventure pour votre héros ou héroïne V. Vous allez devoir tenter de sauver le président de NUS dans un district particulièrement dangereux de Night City nommé Dogtown.

Non seulement, vous aurez donc du nouveau contenu à moudre avec un nouveau quartier truffé d’évènements, de missions, d’équipements et d’armes mais l’équipe profite de l’occasion pour ajouter une nouvelle arborescence de progression permettant de créer et maîtriser de nouveaux styles de jeux et ainsi se créer des builds personnalisés.

CD Projekt RED profite de cette extension et de la mise à jour 2.0 prévue à la même date pour remodeler le système de perks du jeu. De nouveaux perks vont ainsi débarquer dans le jeu comme la possibilité d’éliminer les ennemis selon de nouvelles manières parfois bien sanglantes. L’IA des ennemis lors des combats sera également améliorée.

L’autre grande nouveauté prévue est le nouveau système de police avec une IA améliorée également. La police pourra ainsi réagir de manière plus réaliste et tenter de vous avoir avec de nouvelles méthodes comme des blocages de rue, les percussions pour vous faire sortir de la route, etc. D’ailleurs, l’aspect pilotage de Cyberpunk 2077 va avoir du nouveau puisqu’on pourra découvrir des véhicules de combat où vous pourrez shooter sur les ennemis tout en pilotant.

Hormis les contenus spécifiques à l’extension, le reste fait donc partie de la mise à jour 2.0 et sera accessible à tous les joueurs gratuitement là aussi uniquement sur PS5, XSX/S et PC. Dommage pour celles et ceux qui avaient acheté le jeu pour jouer sur leur PS4/Pro ou Xbox One/X, CD Projekt RED semble définitivement abandonner ces versions, les machines étant désormais trop limitées pour gérer une telle superproduction.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera disponible le 26 septembre 2023 sur PS5, XSX/S et PC.