Bulletstorm revient en version VR cet hiver

Les polonais de People Can Fly se mettent à la réalité virtuelle en adaptant un de leurs anciens titres sur les plateformes PS VR2 mais aussi Meta Quest 2, 3 et Pro.

Annoncé en juin dernier, People Can Fly profite de la Gamescom 2023 pour dévoiler une nouvelle vidéo et surtout la date de sortie de Bulletstorm VR. C’est ainsi le 14 décembre 2023 où les fans d’action/FPS pourront semer le chaos avec une immersion totale aussi bien sur PS VR2 que sur les Meta Quest 2, 3 et Pro.

Pour celles et ceux qui ne s’en souviennent plus, Bulletstorm date de 2011 et avait été édité par EA sur PS3, Xbox 360 et PC avec un remaster chez Gearbox Publishing en 2017 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Le jeu se voulait être un FPS particulièrement punchy avec un gameplay où tout est pensé pour la surenchère et les combos pour faire valdinguer les ennemis. Bref, avec un peu de maîtrise, Bulletstorm permettait un jeu plutôt jouissif.

People Can Fly travaille donc avec l’équipe d’Incuvo pour adapter Bulletstorm sur les plateformes VR précédemment cités ci-dessus. Le but est de permettre une immersion totale dans un univers de gunfight chaotique. Sur PS VR2, le jeu profitera évidemment des PlayStation VR2 Sense pour procurer des sensations précises en fonction des armes utilisées par exemple. Outre les armes à feu, profitez également du sorte de lasso permettant d’attraper vos ennemis pour les ramener vers vous et les finir avec des coups de mêlée et des tirs à bout portant et bien plus encore. Le jeu donne une grande liberté pour être créatif dans vos façons d’éliminer tous les ennemis. Bref, vous ne ferez pour sûr pas dans la dentelle.

Bulletstorm VR est prévu pour le 14 décembre 2023 sur PS VR2 et Meta Quest 2, 3 et Pro.