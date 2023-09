Bandai Namco annonce Little Nightmares III pour 2024

La création de Tarsier Studios va connaître un troisième volet que Bandai Namco a confié à une nouvelle équipe.

C’est en effet à Supermassive Games que vous connaissez peut-être pour leurs jeux d’aventure horreur tels que Until Dawn ou les Dark Pictures Anthology que Bandai Namco a confié le développement de Little Nightmares III.

Prévu sur toutes les machines actuelles, Little Nightmares III va vous faire incarner deux amis, Low et Alone, dans une nouvelle aventure. Ils devront tout faire pour s’échapper d’un monde nommé la Spirale. Chaque personnage possède son propre équipement et donc ses propres capacités. En jeu solo, l’IA s’occupe du second personnage mais les développeurs ont ajouté la possibilité de jouer à deux en ligne en coopération. Deux joueurs pourront donc s’entraider en incarner l’un des personnages et résoudre ensemble les énigmes.

Jetez un coup d’oeil à la première bande-annonce et la première galerie d’images pour vous faire une idée.

Little Nightmares III est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 2024.