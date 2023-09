Netflix lance la version mobile de Samurai Shodown

Le célèbre jeu de baston de SNK va donc débarquer sur les mobiles dans les prochaines semaines via Netflix.

Si vous connaissez surtout Netflix pour les films et les séries, vous oubliez que dans leur application, ils proposent aussi des jeux mobiles. Et l’un des nouveaux venus sur l’application est tout simplement Samurai Shodown adapté de la version sortie sur consoles et PC en 2019.

Dès à présent vous pouvez vous lancer sur la version iOS ou Android de Samurai Shodown sur votre smartphone ou tablette. Cette version propose tous les combattants y compris les 11 personnages en DLC sortis sur consoles et PC. Au total, vous pourrez donc choisir parmi 27 combattants jouables.

Cette version mobile bénéficie en outre de contrôles simples adapté au jeu sur mobile. Vous pourrez également jouer en ligne histoire d’affronter d’autres joueurs du monde entier.

Samurai Shodown est disponible dès à présent sur iOS et Android.