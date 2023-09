Le retour d’une console iconique avec The Atari 2600+

Pour les plus anciens gamers, l’Atari VCS 2600 fut l’une des premières consoles au foyer. Pour beaucoup il s’agit d’une machine iconique qui a ravi des millions de joueurs dans les années 80. Vous allez pouvoir y (re)goûter.

Atari et Plaion annoncent en effet une console largement inspiré par la célèbre console des années 80. Reprenant le design de l’époque, The Atari 2600+ va permettre de jouer à 10 classiques de la console à savoir :

Adventure

Combat

Dodge ‘Em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

Realsports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars’ Revenge

La console est fournie avec un joystick CX40+ qui reprend exactement le look du joystick originel de la console – à savoir si on retrouve cette sensation de mollesse du stick et un bouton peu confortable à la longue comme à l’époque.

A noter que le port cartouche de cette console est compatible avec les cartouches Atari VCS 2600 et Atari 7800 de l’époque. Si vous avez donc des cartouches de l’époque, c’est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir les tester de nouveau.

The Atari 2600+ est toutefois adapté à nos usages modernes. Elle comprend une sortie HDMI pour pouvoir le brancher sur les téléviseurs modernes. Vous pourrez choisir différentes résolutions. Son alimentation se fait vis un simple port USB.

The Atari 2600+ sera vendue à 120€ environ et sera disponible à partir du 17 novembre 2023.

Plaion et Atari annoncent par ailleurs la disponibilité d’un pack regroupant deux pads CX-30+ et une cartouche regroupant 4 jeux dont le fameux Breakout pour 35€. La manette CX-40+ peut être acquise pour 23€. Plaion et Atari prévoient de sortir d’autres cartouches comme Berzerk Enhanced Edition et Mr Run and Jump pour 30€ chaque.