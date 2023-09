The Crew Motorfest aura un essai gratuit à son lancement

La saga The Crew revient sur nos écrans à la rentrée et histoire de tenter encore plus de joueurs, Ubisoft a prévu un essai gratuit.

Les premiers jours après le lancement, du 14 au 17 septembre prochain, tous les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pourront télécharger une version d’essai de The Crew Motorfest et y jouer pendant 5 bonnes heures pour voir s’ils voudront bien débourser les deniers durement gagnés sur la dernière production de l’éditeur français. Il faut croire que l’éditeur est sûr de son fait pour permettre de tester sur une période aussi longue.

Parallèlement, Ubisoft a donné le détail des éditions Gold et Ultimate du jeu. Ces deux éditions comprendront un season pass d’un an. L’édition Ultimate comprendra en plus le Pack Ultimate qui intègre 3 véhicules (la DODGE CHARGER SRT HELLCAT REDEYE WIDEBODY 2023, la CHEVROLET CHEVELLE SS 1970 et la BMW M4 COMPETITION COUPE). Ils obtiendront en outre 2 véhicules supplémentaires par mois pour un total de 25 sur l’année.

The Crew Motorfest est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 14 septembre 2023.