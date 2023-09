Microids montre une première vidéo de son Agatha Christie Le Crime de l’Orient Express

Quiconque a déjà lu le roman ou vu les films et téléfilms connaissent déjà toute l’intrigue. Cela ne va pas empêcher Microids de proposer une nouvelle adaptation vidéoludique.

En 2006, The Adventure Company avait déjà proposé une adaptation en jeu vidéo sur PC du célèbre roman d’Agatha Christie. Cette fois-ci, c’est donc Microids qui s’y colle avec un développement confié à son studio lyonnais.

Pour ce titre, Microids s’est tourné vers Cédric Peyravernay, un artiste français qui a travaillé sur le character design de nombreux titres vidéoludiques tels que Diablo IV, Prey, Dishonored 1 & 2 et même sur deux épisodes de la série de Netflix, Love, Death + Robots.

Agatha Christie Le Crime de L’Orient-Express est un jeu d’enquête et d’aventure qui s’inspire évidemment très largement du roman et modernisé pour l’occasion avec une intrigue qui se déroule en 2023. L’équipe en a profité pour ajouter divers éléments inédits histoire que le joueur ait un minimum de travail et de surprise.

La Gamescom 2023 a été l’occasion pour Microids de montrer une première vidéo de gameplay que nous vous proposons ci-dessous.

Agatha Christie Le Crime de l’Orient-Express est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 19 octobre 2023.