Banishers Ghosts of New Eden se montre avec une longue vidéo de gameplay

Don’t Nod semble s’intéresser à un univers plus fantasy avec son nouveau projet, Banishers Ghosts of New Eden. L’équipe décide de montrer de quoi il en retourne exactement.

Focus Entertainment et Don’t Nod ont mis à disposition une première longue vidéo de gameplay du projet Banishers Ghosts of New Eden prévu sur PS5, XSX/S et PC pour cet automne. Ce titre va vous faire incarner Antea Duarte et Red Mac Raith, des Banishers. Leur métier ? Chasseurs d’esprits. Leur mission? Lever une malédiction. En effet, Antea est tuée et hante son frère d’arme. Le duo va errer dans une Amérique du Nord où les mauvais esprits pullulent tentant de remplir leur mission tout en cherchant une solution pour libérer Antea de sa situations.

Action/aventure semblant assez classique, le gameplay va conjuguer les capacités sipirituelles d’Antea et l’arsenal de Red pour combattre bien des ennemis dans un monde à explorer. De vos actes et de vos choix dépendront l’histoire.

Focus Entertainment et Don’t Nod prévoient plusieurs éditions. En plus de la version standard, vous pourrez opter pour :

Edition Red Echoes

Le jeu

Un ancien carnet à la couverture en similicuir illustré

Un ensemble d’écriture à l’encre

Le contenu téléchargeable Wanderer Set

Edition Collector

Le jeu

Le contenu téléchargeable Wanderer Set

Une statuette séparable de Red et Antea

L’artbook officiel du jeu

Le Steelbook

Deux chevalières de Banishers

Si vous êtes intéressés par ces éditions, sachez qu’elles sont limitées en nombre disponibles. Pendant donc à précommander sur le site officiel.

Banishers Ghosts of New Eden est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 7 novembre 2023.