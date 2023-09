Cat Quest III, le retour de l’action/RPG félin

Le bien mignon action/RPG mettant en scène des chats va revenir avec un troisième opus prévu pour 2024 avec une thématique pirate.

The Gentlebros et Kepler Interactive préparent pour l’an prochain de nouvelles aventures pour la bande de chats. Toujours action/RPG, on va donc retrouver les minous dans un nouveau périple dans un monde ouvert en 2.5D puisque, si les décors sont en 3D, les personnages sont dans la plus pure tradition cartoon en 2D.

L’intrigue vous emmène dans un monde de pirates où vous allez devoir rechercher la légendaire Etoile du Nord, explorer bien des endroits, trouver des trésors et vous lancer dans des combats sur terre et des batailles navales sur mer.

Cat Quest III est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/S, Switch et PC pour 2024.