Nouvelle vidéo de gameplay et les différentes éditions de Lords of the Fallen

Fans de souls-like, préparez vos chéquiers car le reboot de Lords of the Fallen approche à grands pas et s’annonce prometteur à en juger par la nouvelle vidéo de gameplay.

Il ne reste plus qu’un mois à patienter pour pouvoir se lancer dans le double monde de Lords of the Fallen. Le jeu est logiquement terminé et CI Games/Hexworks doivent actuellement travailler à son lancement le 13 octobre prochain.

Pour rappel, Lords of the Fallen est un action/RPG à la Dark Souls et reboot d’un jeu du même nom lancé en 2014 sur PS4, Xbox One et PC. Cette fois-ci, l’équipe de Hexworks s’est focalisé sur les consoles de la nouvelle génération et sur PC pour une réalisation visuellement somptueuse en utilisant l’Unreal Engine 5. A en juger par la nouvelle vidéo de gameplay, le jeu semble tenir toutes ses promesses.

Paralllèlement, CI Games dévoile les différentes éditions prévues au lancement dont voici le détail.

Edition Standard

Le jeu

Edition Deluxe

Le jeu

Edition Collector

Le jeu

Une figurine de 19cm du Croisé Noir : admirez ce guerrier mythique dans toute sa gloire avec cette figurine de 19cm ultra détaillée

Un présentoir en métal : Mettez en valeur votre figurine avec ce présentoir métallique, intégrant des LED d’ambiance télécommandées

Un steelbook au design exclusif

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif*

Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen

Une visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution

Poster et cartes illustrées recto-verso

Et si vous vous décidez à précommander le jeu quelle que soit l’édition, vous aurez droit à quelques bonus in-games :

Des teintes pour armures : bronze, argent et or

3 objets de XP

5 objets de XP

5 objets de MP

Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 13 octobre 2023.