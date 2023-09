Resident Evil 4 et Resident Evil Village arrivent sur les iPhone 15 Pro, les iPad et les Mac

Capcom fait partie des premiers grands éditeurs à s’intéresser au monde Apple. Après avoir annoncé Resident Evil Village et Resident Evil 4 sur Mac, cette fois-ci, l’éditeur confirme des versions sur iPhone et iPad.

La grosse annonce gaming d’Apple concerne les futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec leur toute nouvelle puce A17 Pro. Ces nouveaux modèles vont être capables d’accueillir donc Resident Evil Village et Resident Evil 4, des titres qu’on ne pensait voir que sur les consoles de salon et sur PC. La puissance annoncée de la nouvelle puce d’Apple semble suffire à Capcom pour une adaptation qu’on espère de bon niveau.

Ces versions intégreront la fonctionnalité HDR pour pleinement profiter des écrans des iPhone 15 Pro et Pro Max. L’interface a été repensé pour permettre de jouer de manière tactile avec des commandes à l’écran qu’on pourra personnaliser. Les jeux devraient également gérer les manettes Bluetooth pour une maniabilité plus traditionnelle.

Capcom indique que leur moteur maison RE Engine leur permet d’adapter leurs jeux avec une prise en charge de l’accélération graphique 3D d’Apple, Metal 3. Ces jeux tireront également partie de l’upscaling MetalFX pour des performances boostées sur les versions iPhone mais également aussi sur iPad et Mac.

En effet, Resident Evil Village est confirmé en version iPad avant la fin de l’année et est déjà disponible sur Mac. Resident Evil 4 sortira également sur iPad et Mac.

Pour les curieux, Capcom confirme la possibilité future de télécharger des versions d’essai pour tester ces deux titres avant achat. Resident Evil 4 et Resident Evil Village prendront en charge le cross-progression. Vous pourrez alors jouer votre partie quel que soit l’appareil que vous possédez. A noter que Resident Evil 4 sera l’un des premiers titres bénéficiant de l’achat universel. Achetez le jeu une seule fois et jouez sur tout appareil Apple compatible. C’est malheureusement pas le cas de Resident Evil Village.

Resident Evil 4 et Resident Evil Village nécessiteront donc les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou tout iPad et Mac avec la puce M1 ou supérieure. Toutes ces versions devraient être disponibles avant la fin de l’année.

GALERIE RESIDENT EVIL 4 iPHONE/iPAD

GALERIE RESIDENT EVIL VILLAGE iPHONE/iPAD