Une nouvelle couleur pour le pad Xbox

On cherche tous plus ou moins à se distinguer dans ce monde standardisé. Les constructeurs l’ont bien compris et ne cessent de sortir divers modèles d’un même produit. Microsoft continue avec une nouvelle couleur pour sa manette Xbox.

Microsoft continue à décliner sa dernière manette avec de nouvelles couleurs. Cette fois-ci, le constructeur va proposer une version Astral Purple présentant une façade en violet, des boutons noirs et une face arrière blanche. L’ensemble est plutôt réussi et ne devrait pas dépareiller chez la majorité des joueurs et des joueuses.

Evidemment, cette manette sans fil Xbox conserve les mêmes caractéristiques que la version standard noire disponible depuis le lancement des XSX/S. On a toujours droit à tous les boutons et les gâchettes habituels ainsi qu’à la prise mini-jack pour y connecter tout casque gaming filaire. Compatible Bluetooth, vous pouvez également utiliser ce pad sur les ordinateurs et les appareils mobiles.

La manette sans fil Xbox Astral Purple est disponible à la précommande pour 65€ sur le site officiel Xbox et sera disponible à partir du 19 septembre 2023.