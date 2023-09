BLOC INFO Date de sortie 31 août 2023 Editeur ININ Games Développeur Taito Genre Arcade Machines Switch PEGI 12 ACHETEZ SUR AMAZON Version Switch

Les éditeurs font leur rentrée, et pour la reprise studieuse et acharnée faudra repasser puisqu’on est bien parti pour crouler sous les sorties jusqu’à Noël. Test express d’un titre furieusement rétro !

Taito a marqué les esprits avec ses Space Invaders, certes ! Mais c’est pourtant oublier toutes les glorieuses franchises de l’éditeur nippon parues durant les années 80 comme BubbleBobble ou Darius. Deux licences qui ont en commun d’avoir été récemment remises au goût du jour par ININ Games. Le studio teuton amateur de jeux rétro livre d’ailleurs une seconde fournée de titres emblématiques qui ont fait les belles heures des salles enfumées. Comme son titre l’indique si bien Milestone 2 réuni une sélection d’une dizaine de jeux sortis entre 1984 et 1992 en arcade. Pourquoi ne pas s’être intéressé à Taito Milestones premier du nom ? Disons que l’on a préféré esquiver poliment le passage sur le grill d’une compil aux titres visuellement trop désuets. Bis repetita ?

Vous espériez tâter du Chase HQ, du Rainbow Island ou encore du Space Invaders ? Passez votre chemin ! La compilation propose à la place de’(re)découvrir une dizaine de jeux d’arcade parmi lesquels on retrouve des valeurs sûres et également des curiosités méconnues. Si l’on a plaisir à rejouer à la version « écran large » de Darius II, cette compil propose deux autres Shoot Them Up : Metal Black et Gun Frontier. Deux titres (à défilement vertical et horizontal) qui ne peuvent que ravir les amateurs de manic shooter bien nerveux ! Les nostalgiques des jeux d’arcade peuvent aussi se délecter d’un très sympathique Ben Bero Beh, il invite à jouer les soldats du feu à travers les tableaux fixes d’immeubles en flamme. Si vous aimez les histoires d’eau Liquid Kids devrait étancher votre soif de découverte d’un jeu de plate-forme original étonnamment joli et soigné où un sympathique hippopotame s’est accaparé le rôle titre. Les aficionados de « Run and Gun » peuvent s’essayer à Legend of Kage. Un jeu d’action plate-forme ou l’on suit les aventures de Kage, un shinobi. Il doit survivre aux assauts de ninjas sournois et autres moines cracheurs de feu à grandes volées de shuriken et en les lacérant avec un katana. Autre vision du Japon « traditionnel » avec un hybride de shooter et de jeu d’aventure (vu de haut) intitulé Kiki Kaikai est une sorte d’origin story à la franchise Pocky and Rocky, il se se déroule dans un univers kawaii et rempli d’esprits … frappeurs. D’ailleurs si vous aimez la castagne, cette compil a la bonne idée de proposer deux jeux de baston. Loin de rivaliser avec un Street Fighter 2, Solitary Fighter ose le mix Beat Them Up/Beat Them All en proposant des rixes où tous les coups (jets de caisses, aide d’une maniaque du couteau, coups spéciaux…) sont permis. Si les combats de rue ne datent pas d’hier, alors peut-être succomberez-vous l’espace de quelques rounds au charme de Dinorex. Ce jeu de baston avec des créatures préhistoriques rappel un peu Primal Rage par ses confrontations de kaijus sauvages et sanglantes dans des décors destructibles. Spectaculaire !

Achevons ce tour d’horizon par le dixième titre et pas des moindres : New Zealand Story. L’adaptation de ce jeu de plate-forme sur Master System m’ayant traumatisé dans mon adolescence, y jouer en version arcade est une redécouverte ! On y suit les aventures de Tiki, un kiwi (l’oiseau pas le fruit) armé d’un arc à travers des tableaux labyrinthiques surpeuplés d’ennemis à dézinguer. La difficulté de New Zealand Story comme celle de la plupart des titres de cette compil étant hautement perchée on bénit la présence de crédits illimités et même celle d’une sauvegarde rapide. Cette dernière permet de consigner manuellement notre progression avant de quitter un jeu dans un slot de sauvegarde unique. Sympa mais quelques emplacements de sauvegardes supplémentaires n’auraient pas été du luxe !

Testé sur Switch grâce à un code fourni par son éditeur, merci à lui, Taito Milestones 2 et ses dix jeux ne risquent pas de faire frissonner de plaisir les rétines des joueurs les moins nostalgiques. La 2D pixelise devient parfois brouillonne mais les animations sont soignées et les jeux tournent de façon fluide, et ce malgré une profusion d’effets visuels. Les titres de cette compil étant sortis du milieu des années 80 jusqu’au début des années 90, il y a aussi une différence assez flagrante au niveau de la variété des palettes de couleurs, de la finesse du rendu ou de la richesse des arrières plans. Pas de quoi rebuter les ardeurs des amateurs de pixels gras qui peuvent même s’amuser à bidouiller bien des paramètres visuels (scanlines, orientation de l’affichage…) et autres règles de jeu par le biais de l’écran des options. Si le rendu visuel est assez peu homogène d’un titre à un autre, il en va évidemment de même pour la bande sonore. Ainsi on note une « amélioration » de la qualité de la musique et des effets sonores sur les titres les plus récents. En Français dans les menus et les options, les titres de cette compil sont en version originale en cours de partie mais restent largement accessibles aux moins anglophones.