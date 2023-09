Square Enix propose la démo jouable de Star Ocean The Second Story R

Square Enix puise dans son back catalogue pour de nouveaux titres. Ainsi, les fans et les curieux peuvent découvrir dès à présent le remake d’un vieux RPG de la série Star Ocean.

Star Ocean The Second Story R est le remake du second volet de la saga sorti à l’époque en 1998. Cette nouvelle version présente une réalisation totalement revue avec un mélange 2D et 3D à l’instar des Octopath Traveler du même éditeur. Ainsi, tous les décors sont en 3D alors que les personnages ont conservé le look 2D pixel art de l’époque. Cela a un certain charme.

La démo est disponible dès à présent sur PS5, PS4/Pro; Switch et PC et permet de jouer environ 3 heures. Elle permet de découvrir le prologue de l’histoire et comprend 3 villes, 2 donjons et 2 boss. Nous vous avons préparé une vidéo que nous vous proposerons lorsque Youtube aura fini de les préparer.

Star Ocean The Second Story R est prévu pour le 2 novembre 2023 sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC.