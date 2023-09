Konami fouille dans ses archives pour proposer ce nouveau Contra Operation Galuga

Contra – Gryzor ou Probotector ses autres petits noms – est un grand classique de Konami. A plusieurs fois Konami a tenté de le remettre au goût du jour avec plus ou moins de réussite. Avec Contra Operation Galuga, espérons qu’ils vont réussir.

Konami a confié aux américains de WayForward le développement de ce nouvel opus de la saga Contra. Nommé Contra Operation Galuga, on retrouve évidemment le concept original mêlant shooter et plateforme jouable en solo ou à deux simultanément en mode histoire et même à 4 en mode arcade . L’équipe s’était déjà occupée de Contra 4 sur la Nintendo DS à l’époque. Cette fois-ci, ce sont toutes les machines actuelles qui sont concernées par ce titre à savoir les PS5, PS4/Pro, XSX/S, Xbox One/X, Switch et PC.

Pour Contra Operation Galuga, WayForward va évidemment moderniser le concept avec de nouveaux niveaux – 8 en tout -, de nouveaux ennemis et boss ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu comme un système de power-up remis à jour et plusieurs personnages jouables. Evidemment, techniquement, le jeu gagne largement en qualité visuelle (cf. vidéo et screens ci-dessous). Notre duo de choc, Bill Rizer et Lance Bean vont devoir de nouveau affronter les terroristes Red Falcon qui ont pris l’île de Galuga et l’ont transformé en zone de guerre. A vous et à un coéquipier de faire le ménage.

Contra Operation Galuga est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour début 2024.