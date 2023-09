Bandai Namco annonce le DLC Beyond The Dawn pour Tales of Arise pour novembre prochain

Le dernier volet de la saga Tales Of est sortie depuis déjà 2 ans et pourtant Bandai Namco continue à l’enrichir. Une nouvelle extension va ainsi débarquer en novembre prochain.

Nommée Beyond the Dawn, la prochaine extension de Tales of Arise va proposer tout simplement du contenu pour une bonne vingtaine d’heures de jeu supplémentaire sur cet excellent jeu d’action/RPG. Elle va ainsi ajouter de nouvelles quêtes, de nouveaux donjons, de nouveaux combats contre des boss et un nouvel arc narratif. L’intrigue débute d’ailleurs une bonne année après les évènements de la campagne principale de Tales of Arise.

Je vous laisse découvrir ci-dessous la bande-annonce et une grande galerie d’image pour vous faire une petite idée.

Tales of Arise Beyond the Dawn sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 9 novembre 2023. Il faudra évidemment posséder le jeu principal.