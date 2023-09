Découvrez plus d’une heure de Star Ocean The Second Story R jusqu’en 4K

Comme promis, je vous propose donc de découvrir le prologue du remake du second volet de la saga Star Ocean. Si vous êtes un fan de JRPG, voilà un titre à surveiller.

Je me suis lancé dans la démo qui permet de découvrir – comme je vous l’indiquais dans une précédente news – les premières heures de jeu. La vidéo ci-dessous capturée par votre serviteur permet de découvrir les prémices de l’aventure alors que notre héros du jour se retrouve catapulté dans un monde inconnu. Il va devoir tout faire pour tenter de rentrer chez lui et pour cela aider les locaux.

La vidéo a été capturé sur la version PS5 en 4K. Compte tenu du type de réalisation prévu par Square Enix, les versions sur PS4, Switch et PC ne diffèrent guère avec ce look très particulier mêlant personnages en 2D avec des pixels qui tâchent et des environnements en 3D.

Star Ocean The Second Story R est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 2 novembre 2023.