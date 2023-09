Découvrez la première heure de jeu sur The Crew Motorfest jusqu’en 4K

La dernière superproduction d’Ubisoft est arrivée il y a peu. Si vous aimez les jeux de course monde ouvert où tout est permis, The Crew Motorfest devrait vous ravir.

Après deux volets focalisés sur les USA, cette fois-ci The Crew nous emmène sur Hawai pour un véritable festival où tous les moteurs vrombissent joyeusement. Le pitch de départ n’est évidemment pas sans rappeler les Forza Horizon de Microsoft. Dès les premières minutes, difficile de ne pas comparer The Crew Motorfest à la série de Microsoft. On peut aussi le comparer aux récents Need for Speed avec ce côté monde ouvert qui semble plaire à beaucoup – si vous suivez Playscope, vous savez sans doute que je suis plutôt simulation qu’arcade. En effet le pilotage de The Crew Motorfest est abordable à un plus large publique. Pour ne pas être frustré, vous pouvez choisir le niveau général. Dans la vidéo, le jeu m’a conseillé de basculer à un niveau supérieur ce qui rend évidemment le jeu plus difficile mais pas infaisable.

La vidéo ci-dessous a été capturée sur la version PS5 et permet de découvrir plus d’une heure de jeu en partant de zéro puisque je lançais le jeu pour la première fois. C’est comme d’habitude pour toutes les vidéos de notre cru une pure découverte. Alors soyez indulgent si je ne suis pas le plus grand des pilotes – quoique je me défends en général 😉

The Crew Motorfest est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.