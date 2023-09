Les fans de jeux de course arcade peuvent se lancer sur Horizon Chase 2

Les développeurs brésiliens d’Aquiris Game Studio avaient ravivé la flamme des jeux de course arcade avec Horizon Chase. Les voilà partis pour sortir une suite.

L’équipe brésilienne devenue depuis Epic Games Brasil prépare donc une suite à son jeu de course arcade. Horizon Chase 2 est ainsi prévu sur Switch et PC. On va donc retrouver un gameplay accessible mais nécessitant de la persévérance pour une bonne maîtrise. Pour ce nouvel opus, attendez-vous évidemment à de nouvelles courses, des voitures personnalisables et surtout jouer contre d’autres joueurs en ligne avec crossplay entre joueurs sur Switch et PC.

Je vous laisse regarder la vidéo et les images ci-dessous. Peut-être que vous craquerez d’autant plus que le jeu ne va pas vous ruiner – enfin pas totalement 😉

Horizon Chase 2 est disponible sur Switch et PC.