Découvrez une demi-heure de gameplay de Ghostrunner II jusqu’en 4K

Les aventures du ninja cybernétique va continuer et il ne va toujours pas faire dans la dentelle. Ca va saigner !

La démo de Ghostrunner II est disponible sur PS5, XSX/S et PC. Elle permet de se faire une idée du gameplay de cette suite toujours aussi exigeante comme vous allez pouvoir le constater sur la vidéo ci-dessous. Celle-ci a été capturé sur PS5 en mode performance pour un framerate correct. La version XSX est similaire. J’ai dû modifier la sensibilité des sticks car les mouvements étaient beaucoup trop rapides pour moi et certainement pour vous les spectateurs. Cela allait tellement vite que ça pouvait certainement en rendre malade certains – pour sûr ME rendre malade.

Si vous avez jouez au premier volet, les commandes ne devraient pas trop vous surprendre. J’ai fait ce que j’ai pu pour terminer cette démo avec une zone à pied et une zone à moto – gameplay inédit pour cette suite. Je suis mort des dizaines de fois étant, je l’avoue, comme d’habitude assez bourrin et fonçant tête baissée et franchement dans le tas alors que je n’ai fait aucun repérage auparavant. Bref digne d’un Level One de Marcus quoi 🙂 A noter qu’il va falloir vous connecter avec votre compte Youtube, cette vidéo étant réservée aux plus de 18 ans.

Ghostrunner II est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 26 octobre 2023.