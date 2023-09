Sony annonce Horizon West Complete Edition sur PS5 et PC

Pour celles et ceux qui n’ont pas plongé dans la seconde aventure d’Aloy, la semaine prochaine sera l’occasion de le faire sur PS5 et début 2024 sur PC.

Sony et Guerrilla Games annoncent la sortie de Horizon Forbidden West Complete Edition sur PS5 pour le 6 octobre prochain. Comme vous pouvez vous en douter, cette édition comprend à la fois le jeu principal et l’extension Burning Shores. Mais elle contient en fait bien plus. Voici le contenu complet :

Horizon Forbidden West sur PS5

DLC Burning Shores sur PS5

Bande-son numérique

Art book numérique

Horizon Zero Dawn Vol. 1 : Comic numérique Le Faucon-Soleil*

Objets en jeu : Fonctionnalités bonus pour le mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Objets en jeu à débloquer au fil de la progression dans l’histoire : Tenue de Mastodonte carja d’élite Arc court de Mastodonte carja Tenue de Foudre nora d’élite Fronde de Foudre nora Pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha Pack de ressources



Notez qu’il n’y aura pas de Complete Edition sur PS4/Pro puisque l’extension n’existe pas sur les PlayStation de la précédente génération.

Pour rappel Horizon Forbidden West fait suite aux évènements d’Horizon Zero Dawn. Aloy va devoir tenter de sauver la planète et affronter de nouvelles machines dans un territoire inédit – la Californie.

Pour les joueurs sur PC, vous serez sans doute ravi d’apprendre qu’Horizon Forbidden West Complete Edition est en cours d’adaptation par le studio Nixxes Software. Le titre sera disponible sur Steam et Epic Games Store début 2024.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS5 et PS4/Pro.