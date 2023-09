Wo Long Fallen Dynasty voit débarquer son second DLC

Les fanatiques de souls-like ont pu se frotter à la difficile dernière production de la Team Ninja de Koei Tecmo à savoir Wo Long Fallen Dynasty. Avec le nouveau DLC, vous allez pouvoir continuer.

Koei Tecmo sort aujourd’hui la seconde extension nommé Le Conquérant de Jiangdong pour son action/RPG fantasy. Disponible pour toutes les versions du jeu – à savoir PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC – vous allez pouvoir suivre les combats de Sun Ce après la mort de son père Sun Jiang. Vous aurez à explorer Xiangyang et les collines de Shentingling et faire face à de nouvelles créatures toujours plus coriaces.

Ce DLC comprend également une nouvelle arme – une épée longue -, une nouvelle bête divine, un contenu de fin de jeu intitulé Le Voyage de Mille Lieues et plus encore.

Parallèlement à la sortie du DLC, Koei Tecmo sort une mise à jour gratuite incluant des armes inspirées par Lies of P, l’action/RPG de Neowiz Games.

Wo Long Fallen Dynasty est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.