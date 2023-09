Riot Forge annonce deux nouveaux jeux inspirés par League of Legends

Si beaucoup d’entre vous connaissez le MOBA League of Legends, son éditeur Riot Games tente d’élargir sa proposition avec des titres inspirés par le même univers. Cela sera le cas de deux nouveaux projets.

Le premier projet est nommé Song of Nunu A League of Legends Story. Développé par les espagnols de Tequila Works à qui nous devons des titres comme Rime et Gylt, il s’agit d’un jeu d’aventure narratif. Le jeu embarquera le joueur dans une aventure aux côtés de divers champions de League of Legends dont Nunu et Willump et devront traverser les contrées de Freljord. Evidemment, compte tenu du genre, attendez-vous à diverses énigmes pour progresser.

Song of Nunu A League of Legends Story est prévu sur Switch et PC pour le 1er novembre 2023.

Le second titre se nomme Bandle Tale A League of Legends Story. Développé par Lazy Bear Games, il s’agit d’un RPG de construction permettant d’incarner Yordle, un des habitants de Bandle. Plongé dans le chaos, aux joueurs de rétablir l’ordre en trouvant et fabriquant des objets pour accomplir diverses quêtes proposées par des champions de League of Legends.

Bandle Tale A League of Legends Story est également prévu sur Switch et PC pour 2024.