Découvrez du gameplay de Foamstars, le Splatoon de Square Enix, jusqu’en 4K

Avant son lancement en 2024, Square Enix a mis en place une bêta publique le week-end dernier histoire que les curieux puissent tester la chose. On en a profité pour capturer une vidéo.

La bêta publique permettait ainsi de découvrir l’univers ultra-coloré très boîte de nuit de Foamstars, deux modes de jeu et divers personnages. Chacun d’entre eux possède son propre arsenal et ses propres capacités.

La vidéo ci-dessous capturée sur PS5 permet d’apprécier non seulement un petit didacticiel pour avoir une idée de comment se joue ce Foamstars mais aussi de découvrir le mode Chasse à la Star donc le but est d’éliminer au plus vite le joueur star adverse dans une arène avec des parties à 4 contre 4. A l’instar d’un Overwatch, vous aurez à choisir un personne en fonction des disponibilités puisqu’il n’est pas possible d’avoir plusieurs personnages identiques dans l’équipe.

Si je fais la comparaison avec le Splatoon de Nintendo c’est que Foamstars lui ressemble. En lieu et place de la peinture de Splatoon, ici, les joueurs balancent de la mousse colorée. Il peut surfer dessus et pour certains peuvent également se faufiler en dessous tel un requin.

Il reste encore plusieurs mois à l’équipe pour peaufiner leur projet et prendre en compte le retour des joueurs sur cette bêta. Pour le moment, le jeu est visuellement réussi avec une direction artistique soignée. Je dirais que le gameplay est pour le moment un peu trop confus à mon goût avec un jeu pas toujours très lisible. Il faudra sans doute ajuster certains aspects graphiques et côté joueurs, pratiquer un peu plus pour plus facilement avoir l’oeil sur ce qui se passe dans l’arène.

Foamstars est prévu sur PS5 et PS4/Pro à une date pour le moment non précisé.