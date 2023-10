Découvrez deux vidéos de gameplay d’EA Sports FC 24 jusqu’en 4K HDR

FIFA est mort ! Electronic Arts a abandonné la licence pour créer la sienne. Le premier opus de la nouvelle saga vient donc de débuter.

Puisqu’aucun accord n’a pu être trouvé, Electronic Arts a décidé de se dédouaner de la licence FIFA pour continuer sa saga de simulation footballistique. C’est donc désormais sous le nom de EA Sports FC que les fans de football et de la série FIFA vont pouvoir s’adonner.

Le premier opus est donc EA Sports FC 24 sorti il y a peu. Je vous propose deux vidéos de gameplay capturées sur la version PS5 – la version XSX devant être très similaire. L’un permet de voir un simple match complet tandis que la seconde permet de voir les débuts du joueur que j’ai créé. Le mode carrière de joueur reste mon mode préféré. On peut ainsi se focaliser sur un seul joueur – même s’il est possible de jouer l’équipe complète au choix.

Si j’ai pas mal pratiqué bien des versions de FIFA y compris ces dernières années, je ne vais pas vous faire l’affront de comparer et entrer dans les détails sur le gameplay. Je dirais que celles et ceux qui ont joué à FIFA ces dernières années ne seront pas dépaysés. Le jeu est visuellement similaire avec un gameplay familier. La technologie Hypermotion V a permis à l’équipe de quasiment doubler le nombre d’animations possibles rendant les parties encore plus réalistes.

Les options de réglages sont nombreuses pour pouvoir configurer le jeu à votre sauce. Bref, cet EA Sports FC 24 est complet et permettra aux fans du ballon rond de s’éclater pour un bon moment avec ses nombreux modes. Les versions nouvelle génération et PC bénéficient en outre de technologies spécifiques en faisant ainsi les meilleures versions.

EA Sports FC 24 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC.