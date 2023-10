Corsair sort le Virtuoso Pro, un casque gaming ouvert hautes performances

BLOC INFO Constructeur Corsair Type Casque gaming Prix Env. 200€ ACHETEZ SUR AMAZON Version carbone Version blanche

La rentrée signe l’arrivée de nombreux produits côté hardware. Corsair sort ainsi un nouveau casque gaming haut de gamme dont la particularité est d’être un modèle ouvert.

Si beaucoup de casques gaming ont tendance à vous isoler pour une plus grande immersion avec une conception supra-aurale fermée, Corsair a décidé d’aller à l’encontre de la tendance avec le Corsair Virtuoso Pro. Si l’isolation sonore est peut-être un peu moins bonne, les casques ouverts ont l’avantage d’offrir une certaine circulation d’air pour plus de confort. Par ailleurs, dans le cadre d’un usage de type streamer, avoir un minimum de connexion avec votre environnement est utile.

Le Virtuoso Pro repose sur des transducteurs en graphène de 50 mm. Ce matériau plus rigide que sur les transducteurs traditionnels permet d’éliminer grandement les distorsions pour un son plus précis. Vous devriez donc pouvoir entendre plus de détails sonores.

Ce casque comprend également un microphone omnidirectionnel amovible avec réduction de bruit pour que vos coéquipiers ou vos spectateurs puissent parfaitement vous entendre. Vous pouvez retirer ce microphone si vous préférez utiliser un micro USB ou XLR – ce que je vous conseille vivement si vous voulez gagner en qualité audio pour vos streams. Pour un maximum de contrôle, ce casque fonctionne de concert avec le logiciel Elgao Wave Link.

Le Virtuoso Pro bénéficie d’un design plutôt réussi avec un arceau ultra-léger et des écouteurs en mousse à mémoire de forme pour un maximum de confort.

Le Corsair Virtuoso Pro est disponible dès à présent pour environ 200€ en deux coloris – carbone et blanc.