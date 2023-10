Le cloud streaming PS5 bientôt pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Vous allez enfin pouvoir jouer à des jeux PS5 en streaming à condition d’être un abonné PlayStation Plus Premium et d’avoir une bonne connexion internet.

Sony propose du cloud gaming depuis un sacré paquet d’années avec son ancien service PlayStation Now et maintenant pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Mais jusqu’à présent le cloud gaming s’était cantonné aux jeux PS3 et PS4 disponibles sur le service.

A partir de ce mois, Sony va ajouter les titres PS5 figurant dans le catalogue PlayStation Plus, les versions d’essai et les titres pris en charge que les membres PlayStation Plus Premium possèdent dans leur bibliothèque de jeux PS5.

Sony donne une première liste évidemment non exhaustive puisque de nombreux titres vont s’ajouter au fil des mois :

Des hits PS5 issus tout droit du catalogue des jeux PlayStation Plus, tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 et Saints Row IV

Les versions d’essai des jeux pour des titres PS5, tels que L’Héritage de Poudlard, The Witcher 3: Wild Hunt et The Calisto Protocol

Des titres numériques PS5 supplémentaires que les membres PlayStation Plus Premium possèdent seront disponibles en streaming, tels que Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite

Dans le cadre du cloud streaming PS5, vous aurez accès à diverses fonctionnalités telles que :

Le contenu téléchargeable et les achats en jeu seront disponibles pour le streaming des jeux PS5, y compris les DLC et les extensions (de la même manière que les achats depuis les jeux téléchargeables).

Options de résolution de haute qualité, dont 4K, 1440p, 1080p et 720p, avec 60 IPS et affichage en SDR ou HDR.

Audio boosté avec la prise en charge de toutes les capacités sonores de la PS5, dont les technologies 5.1 et 7.1, ainsi que Tempest 3D Audiotech.

Les captures d'écran et l'enregistrement jusqu'à 3 minutes de vidéo, qui seront téléchargés dans la galerie multimédia de votre PS5 et également disponibles via PS App.

L’arrivée du cloud gaming PS5 disponible uniquement que via la console PS5 devrait débuter le 23 octobre pour l’Europe dont la France. Les japonais pourront s’y essayer à partir du 17 octobre et les nord américains devront patienter jusqu’au 30 octobre.